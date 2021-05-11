Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина награждена орденом Дружбы народов Башкортостана

Тансыккужина 3 мая стала семикратной чемпионкой мира. За неделю до этого, во время четвертого раунда противостояния с полькой Натальей Садовской, произошла скандальная ситуация: флаг России и табличка с именем Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка в итоге проиграла эту партию. Инцидент вызвал общественный резонанс и приобрел политический окрас.
«Указами главы Республики Башкортостан награждены — Тансыккужина Тамара Михайловна, семикратная чемпионка мира по международным шашкам, международный гроссмейстер. Почетной грамотой Республики Башкортостан — Чертог Юрий Владимирович, председатель РО ООО “Федерация шашек России” по Республике Башкортостан, заслуженный тренер России», — объявили награждение.
Тансыккужина в ответном слове отметила, что матч с Садовской получил большую огласку, был захватывающим и принципиальным, и поблагодарила за поддержку. Чертог высказался за необходимость учреждения ежегодного турнира по шашкам в Башкирии, Хабиров поручил членам правительства проработать данный вопрос и внести предложение через неделю.
По ходу всего матча, который стартовал 23 апреля, Тансыккужина была вынуждена догонять Садовскую, однако в заключительный день сравнялась с ней по очкам, а после — победила на тай-брейке, который растянулся на шесть партий (до первой победы).