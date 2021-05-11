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11:45 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина награждена орденом Дружбы народов Башкортостана

УФА, 11 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров вручил семикратной чемпионке мира по шашкам Тамаре Тансыккужиной орден Дружбы народов Республики Башкортостан. Награждение состоялось в ходе оперативного совещания в правительстве региона во вторник, которое транслировалось в прямом эфире в интернете.

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Источник: Reuters

Тансыккужина 3 мая стала семикратной чемпионкой мира. За неделю до этого, во время четвертого раунда противостояния с полькой Натальей Садовской, произошла скандальная ситуация: флаг России и табличка с именем Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка в итоге проиграла эту партию. Инцидент вызвал общественный резонанс и приобрел политический окрас.

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«Указами главы Республики Башкортостан награждены — Тансыккужина Тамара Михайловна, семикратная чемпионка мира по международным шашкам, международный гроссмейстер. Почетной грамотой Республики Башкортостан — Чертог Юрий Владимирович, председатель РО ООО “Федерация шашек России” по Республике Башкортостан, заслуженный тренер России», — объявили награждение.

Тансыккужина в ответном слове отметила, что матч с Садовской получил большую огласку, был захватывающим и принципиальным, и поблагодарила за поддержку. Чертог высказался за необходимость учреждения ежегодного турнира по шашкам в Башкирии, Хабиров поручил членам правительства проработать данный вопрос и внести предложение через неделю.

По ходу всего матча, который стартовал 23 апреля, Тансыккужина была вынуждена догонять Садовскую, однако в заключительный день сравнялась с ней по очкам, а после — победила на тай-брейке, который растянулся на шесть партий (до первой победы).

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