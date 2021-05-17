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17 мая, источник: ТАСС

ОКР наградил специальным призом чемпионку мира по шашкам Тансыккужину

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский комитет фейр-плей и руководство Олимпийского комитета России (ОКР) наградили специальным призом «За проявленное благородство» семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину и ее соперницу по матчу за мировую корону польку Наталью Садовскую. Церемония вручения награды прошла в понедельник в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Тансыккужина 3 мая стала семикратной чемпионкой мира. За неделю до этого, во время четвертого раунда противостояния с Садовской, произошла скандальная ситуация: флаг России и табличка с именем Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка в итоге проиграла ту партию. Инцидент вызвал общественный резонанс и приобрел политический окрас.

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«Матч получился очень необычным и в спортивном плане, он, возможно, войдет в историю спорта. Организаторы своим импульсивным поведением хотели помочь своей спортсменке, но вышло все наоборот. Мне удалось проявить спортивные качества, преодолеть трудности и с помощью своего опыта и профессионализма выиграть», — сказала Тансыккужина, отметив, что награду посвящает тренерам по шашкам.

Садовская после инцидента в знак солидарности с Тансыккужиной также убрала со стола флаг своей страны.

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По ходу всего матча, который стартовал 23 апреля, Тансыккужина была вынуждена догонять Садовскую, однако в заключительный день сравнялась с ней по очкам, а после — победила на тай-брейке, который растянулся на шесть партий (до первой победы).

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