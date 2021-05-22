Гунина победила Кашлинскую в стартовой партии Гран-при FIDE в Гибралтаре

В партии двух представительниц Казахстана Жансаи Абдумалик и Динары Садуакасовой победу белыми фигурами одержала Абдумалик. Румынка Ирина Бульмага белыми проиграла германке Элизабет Петц. Партии Нана Дзагнидзе (Грузия) — Катерина Лагно (Россия), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) — Антоанета Стефанова (Болгария), Мария Музычук (Украина) — Анна Музычук (Украина) завершились вничью.

Данный этап является последним. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — Дзагнидзе. Перед началом четвертого этапа в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей — Костенюк (193).