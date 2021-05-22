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21:13 (мск), источник: ТАСС

Гунина победила Кашлинскую в стартовой партии Гран-при FIDE в Гибралтаре

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина победила черными фигурами соотечественницу Алину Кашлинскую в первом матче четвертого этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

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В партии двух представительниц Казахстана Жансаи Абдумалик и Динары Садуакасовой победу белыми фигурами одержала Абдумалик. Румынка Ирина Бульмага белыми проиграла германке Элизабет Петц. Партии Нана Дзагнидзе (Грузия) — Катерина Лагно (Россия), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) — Антоанета Стефанова (Болгария), Мария Музычук (Украина) — Анна Музычук (Украина) завершились вничью.

Данный этап является последним. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — Дзагнидзе. Перед началом четвертого этапа в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей — Костенюк (193).

Две шахматистки, ставшие лучшими по итогам Гран-при, сыграют в турнире претендентов. Последней победительницей турнира претендентов является Горячкина, которая в партии за мировую шахматную корону не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь.

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