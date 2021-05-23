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14:55 (мск), источник: Sport24

Путин поздравил с 70-летним юбилеем чемпиона мира по шахматам Карпова

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летием бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

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«Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почетных наград и титулов. Отрадно, что ваш профессионализм, ответственная гражданская позиция сегодня в полной мере востребованы в значимой общественной, законотворческой деятельности», — говорится в послании Путина на сайте Кремля.

Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам в 1975 году и выиграл за карьеру более 150 турниров.

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