Кашлинская победила Анну Музычук в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей — Костенюк (193). Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе, а Костенюк не выступает на нем — шахматистки могут принять участие только на трех этапах из четырех. Из тех, кто участвует в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и россиянки Екатерины Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место — 130, за третье — 110.