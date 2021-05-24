Кашлинская победила Анну Музычук в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре
ТАСС, 24 мая. Россиянка Алина Кашлинская белыми фигурами победила украинку Анну Музычук в партии третьего тура четвертого этапа
ТАСС, 24 мая. Россиянка Алина Кашлинская белыми фигурами победила украинку Анну Музычук в партии третьего тура четвертого этапа
Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — грузинка Нана Дзагнидзе.
После трех этапов в общем зачете
Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам