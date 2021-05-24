Лагно победила Гунину в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Валентину Гунину в третьем туре четвертого этапа
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Валентину Гунину в третьем туре четвертого этапа
Партия, в которой белыми фигурами играла Гунина, завершилась после 45-го хода. Лагно и Жансая Абдумалик из Казахстана делят
Другая представительница России Алина Кашлинская белыми победила украинку Анну Музычук.
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