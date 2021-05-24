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21:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лагно победила Гунину в третьем туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно обыграла соотечественницу Валентину Гунину в третьем туре четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Гибралтаре.

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Источник: РИА "Новости"

Партия, в которой белыми фигурами играла Гунина, завершилась после 45-го хода. Лагно и Жансая Абдумалик из Казахстана делят первое-второе места в таблице.

Другая представительница России Алина Кашлинская белыми победила украинку Анну Музычук.

Этап Гран-при FIDE, в котором участвуют 12 шахматисток, продлится до 2 июня.

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