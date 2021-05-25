Лагно сыграла вничью со Стефановой в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре
В другой партии Алина Кашлинская разошлась миром с Динарой Садуакасовой из Казахстана.
В другой партии Алина Кашлинская разошлась миром с Динарой Садуакасовой из Казахстана.
ТАСС, 25 мая. Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с болгаркой Антоанетой Стефановой в партии четвертого тура заключительного этапа
Россиянка Алина Кашлинская разошлась миром с Динарой Садуакасовой из Казахстана, Валентина Гунина проиграла украинке Анне Музычук. В остальных партиях Гюнай Мамедзаде из Азербайджана проиграла украинке Марии Музычук, немка Элизабет Петц победила грузинку Нану Дзагнидзе, представительница Казахстана Жансая Абдумалик сыграла вничью с румынкой Ириной Бульмагой.
После четырех туров по три очка набрали Абдумалик, Мария Музычук и Лагно, далее идут Петц (2,5), Мамедзаде, Анна Музычук, Стефанова, Дзагнидзе (по 2), Бульмага, Кашлинская (по 1,5), Гунина (1) и Садуакасова (0,5). В пятом туре пройдут партии: Лагно — Анна Музычук, Кашлинская — Петц, Гунина — Садуакасова, Дзагнидзе — Мамедзаде, Мария Музычук — Бульмага, Абдумалик — Стефанова.
Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в «Сколково», победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — Дзагнидзе.
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