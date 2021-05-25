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19:40 (мск), источник: ТАСС

Лагно сыграла вничью со Стефановой в четвертом туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

В другой партии Алина Кашлинская разошлась миром с Динарой Садуакасовой из Казахстана.

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ТАСС, 25 мая. Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами сыграла вничью с болгаркой Антоанетой Стефановой в партии четвертого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

Россиянка Алина Кашлинская разошлась миром с Динарой Садуакасовой из Казахстана, Валентина Гунина проиграла украинке Анне Музычук. В остальных партиях Гюнай Мамедзаде из Азербайджана проиграла украинке Марии Музычук, немка Элизабет Петц победила грузинку Нану Дзагнидзе, представительница Казахстана Жансая Абдумалик сыграла вничью с румынкой Ириной Бульмагой.

После четырех туров по три очка набрали Абдумалик, Мария Музычук и Лагно, далее идут Петц (2,5), Мамедзаде, Анна Музычук, Стефанова, Дзагнидзе (по 2), Бульмага, Кашлинская (по 1,5), Гунина (1) и Садуакасова (0,5). В пятом туре пройдут партии: Лагно — Анна Музычук, Кашлинская — Петц, Гунина — Садуакасова, Дзагнидзе — Мамедзаде, Мария Музычук — Бульмага, Абдумалик — Стефанова.

Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в «Сколково», победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей — Костенюк (193). Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе, а Костенюк не выступает на нем — шахматистки могут принять участие только в трех этапах из четырех. Из тех, кто участвует в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место — 130, за третье — 110.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Горячкина уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону — в январе 2020 года она не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, путевку на турнир претендентов получат шахматистки, которые займут второе и третье места по итогам Гран-при.

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