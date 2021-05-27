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27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Лагно сыграла вничью с Садуакасовой в шестом туре этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Лагно разошлась миром с представительницей Казахстана Дариной Садуакасовой в шестом туре на четвертом этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Гибралтаре.

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Источник: РИА "Новости"

Партия завершилась после 30-го тура Лагно, которая играла черными фигурами. Другая представительница России Валентина Гунина черными победила немку Элизабет Петц, Алина Кашлинская (черные) уступила азербайджанке Гюнай Мамедзаде.

После шести туров на этапе лидируют Жансая Абдумалик (Казахстан) и украинка Мария Музычук (по 4,5 очка), Лагно (4) идет третьей, у Гуниной и Анны Музычук (Украина) по 3 балла, в активе Кашлинской и Ирины Бульмаги из Румынии — по 1,5.

Этап Гран-при FIDE, в котором участвуют 12 шахматисток, продлится до 2 июня.

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