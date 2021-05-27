Лагно сыграла вничью с Садуакасовой в шестом туре этапа Гран-при FIDE

После шести туров на этапе лидируют Жансая Абдумалик (Казахстан) и украинка Мария Музычук (по 4,5 очка), Лагно (4) идет третьей, у Гуниной и Анны Музычук (Украина) по 3 балла, в активе Кашлинской и Ирины Бульмаги из Румынии — по 1,5.