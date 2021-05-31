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15:40 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий сохранил четвертое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 мая. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий остался на четвертом месте в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

На счету Непомнящего 2 792 балла. Первую позицию занимает чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии (2 847), на втором месте располагается Фабиано Каруана из США (2 820), на третьем — китаец Дин Лижэнь (2 799). Российский шахматист Александр Грищук идет седьмым (2 776).

В топ-50 рейтинга входят еще 12 россиян: Сергей Карякин занимает 15-ю строчку (2 757), Дмитрий Андрейкин — 24-ю (2 724), Никита Витюгов — 25-ю (2 724), Андрей Есипенко — 26-ю (2 716), Даниил Дубов — 28-ю (2 714), Петр Свидлер — 29-ю (2 714), Евгений Томашевский — 33-ю (2 706), Владислав Артемьев — 36-ю (2 704), Кирилл Алексеенко — 39-ю (2 699), Владимир Федосеев — 43-ю (2 696), Максим Матлаков — 46-ю (2 688), Дмитрий Яковенко — 50-ю (2 684).

В женском рейтинге лучшей из россиянок является Александра Горячкина, которая с 2 596 баллами находится на второй позиции. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2 658), на третьем месте находится шахматистка из Индии Хампи Конеру (2 586).

Непомнящий с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за мировую шахматную корону с Карлсеном. Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».

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