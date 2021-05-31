Лагно обыграла Бульмагу в девятом туре этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

ТАСС, 31 мая. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами победила Ирину Бульмагу из Румынии в партии девятого тура заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

Россиянка Алина Кашлинская белыми переиграла украинку Марию Музычук, казахстанка Жансая Абдумалик черными была сильнее россиянки Валентины Гуниной, грузинка Нана Дзагнидзе белыми победила представительницу Болгарии Антоанету Стефанову, Анна Музычук белыми победила азербайджанку Гюнай Мамедзаде. Динара Садуакасова из Казахстана сыграла вничью с немкой Элизабет Петц.

Абдумалик лидирует в турнирной таблице, набрав 7,5 очка, следом идут Мария Музычук, Лагно, Мамедзаде (все — по 5,5), Дзагнидзе, Петц (по 5), Анна Музычук (4,5), Стефанова, Гунина (по 4), Кашлинская (3,5), Садуакасова (2,5), Бульмага (1,5). В 10-м туре пройдут партии Стефанова — Петц, Мамедзаде — Садуакасова, Бульмага — Анна Музычук, Абдумалик — Лагно, Мария Музычук — Гунина, Дзагнидзе — Кашлинская.

Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в «Сколково», победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей — Костенюк (193). Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе, а Костенюк не выступает на нем — шахматистки могут принять участие только в трех этапах из четырех. Из тех, кто участвует в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место — 130, за третье — 110.