Абдумалик сыграла вничью с Лагно и стала победительницей этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

Абдумалик набрала 8 очков и опережает идущую на втором месте Лагно на два балла. Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел на территории инновационного центра «Сколково», победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — грузинка Нана Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293). Абдумалик за победу на этапе в Гибралтаре получит 160 очков и, набрав 270 баллов, обгонит идущую на третьем месте россиянку Александру Костенюк (193).

Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе. Из остальных шахматисток, которые участвуют в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место — 130, за третье — 110.