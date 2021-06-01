Абдумалик сыграла вничью с Лагно и стала победительницей этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре
ТАСС, 1 июня. Представительница Казахстана Жансая Абдумалик белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно в партии предпоследнего, десятого тура
ТАСС, 1 июня. Представительница Казахстана Жансая Абдумалик белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно в партии предпоследнего, десятого тура
Абдумалик набрала 8 очков и опережает идущую на втором месте Лагно на два балла. Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел на территории инновационного центра «Сколково», победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — грузинка Нана Дзагнидзе.
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