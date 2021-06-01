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17:33 (мск), источник: ТАСС

Абдумалик сыграла вничью с Лагно и стала победительницей этапа Гран-при FIDE в Гибралтаре

ТАСС, 1 июня. Представительница Казахстана Жансая Абдумалик белыми фигурами сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно в партии предпоследнего, десятого тура Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

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Источник: РИА "Новости"

Абдумалик набрала 8 очков и опережает идущую на втором месте Лагно на два балла. Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел на территории инновационного центра «Сколково», победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — грузинка Нана Дзагнидзе.

После трех этапов в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293). Абдумалик за победу на этапе в Гибралтаре получит 160 очков и, набрав 270 баллов, обгонит идущую на третьем месте россиянку Александру Костенюк (193).

Горячкина обеспечила себе первое место по итогам Гран-при, так как Конеру отказалась от участия в последнем этапе. Из остальных шахматисток, которые участвуют в заключительном этапе, наибольшее количество очков в активе Дзагнидзе и Лагно (по 180). За победу на этапе шахматистки получают 160 очков, за второе место — 130, за третье — 110.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов в 2022 году. Горячкина уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону — в январе 2020 года она не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Таким образом, путевку на турнир претендентов получат шахматистки, которые займут второе и третье места по итогам Гран-при.

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