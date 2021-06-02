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19:34 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Лагно завоевала право сыграть на шахматном турнире претенденток

ТАСС, 2 июня. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Марией Музычук из Украины в партии заключительного, одиннадцатого тура Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Гибралтаре и завоевала право сыграть на турнире претенденток.

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Источник: РИА "Новости"

На турнире в Гибралтаре победу за тур до финиша одержала представительница Казахстана Жансая Абдумалик. По итогам серии Гран-при еще одной участницей турнира претенденток, помимо Лагно, стала Хампи Конеру из Индии.

Этап в Гибралтаре был последним. На первом этапе, который прошел на территории инновационного центра «Сколково», победу одержала Конеру, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — грузинка Нана Дзагнидзе.

Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претенденток в 2022 году. Россиянка Александра Горячкина заняла первое место, но она уже обеспечила себе путевку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону. Таким образом, путевки получили Конеру и Лагно, занявшие второе и третье места по итогам серии соответственно.

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