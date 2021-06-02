Россиянка Лагно завоевала право сыграть на шахматном турнире претенденток

На турнире в Гибралтаре победу за тур до финиша одержала представительница Казахстана Жансая Абдумалик. По итогам серии Гран-при еще одной участницей турнира претенденток, помимо Лагно, стала Хампи Конеру из Индии.

Этап в Гибралтаре был последним. На первом этапе, который прошел на территории инновационного центра «Сколково», победу одержала Конеру, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — грузинка Нана Дзагнидзе.