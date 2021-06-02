Россиянка Лагно завоевала право сыграть на шахматном турнире претенденток
ТАСС, 2 июня. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Марией Музычук из Украины в партии заключительного, одиннадцатого тура
ТАСС, 2 июня. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Марией Музычук из Украины в партии заключительного, одиннадцатого тура
На турнире в Гибралтаре победу за тур до финиша одержала представительница Казахстана Жансая Абдумалик. По итогам серии
Этап в Гибралтаре был последним. На первом этапе, который прошел на территории инновационного центра «Сколково», победу одержала Конеру, на втором (Монако) — россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) — грузинка Нана Дзагнидзе.
Согласно регламенту, две лучшие шахматистки по итогам