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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкая обвинила шашистку Тансыккужину в непрофессионализме

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о шашистке Тамаре Тансыккужиной, ставшей участницей скандала с российским флагом во время финального матча за звание чемпионки мира по шашкам. Интервью со Слуцкой вышло на YouTube-канале Елены Ханги.

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Источник: Reuters

«Вот сидит профессионал. И тут убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам. Действия людей, которые что-то вокруг тебя делают, не должны отвлекать профессионала. По мне, это непрофессионализм», — заявила Слуцкая.

3 мая Тансыккужина обыграла польку Наталью Садовскую на тай-брейке и стала чемпионкой мира по шашкам. Во время одной из партий, проходившей 27 апреля, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Россиянка ту партию проиграла, после чего призналась, что случившееся выбило ее из колеи.

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В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд на два года запретил российским спортсменам выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Кроме того, Россия лишилась права проводить такие турниры.

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