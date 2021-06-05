Слуцкая обвинила шашистку Тансыккужину в непрофессионализме

«Вот сидит профессионал. И тут убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам. Действия людей, которые что-то вокруг тебя делают, не должны отвлекать профессионала. По мне, это непрофессионализм», — заявила Слуцкая.

3 мая Тансыккужина обыграла польку Наталью Садовскую на тай-брейке и стала чемпионкой мира по шашкам. Во время одной из партий, проходившей 27 апреля, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Россиянка ту партию проиграла, после чего призналась, что случившееся выбило ее из колеи.

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