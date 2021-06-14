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14 июня, источник: Спорт РИА Новости

Грищук поделил 2−4-е места на первом этапе Grand Chess Tour

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук поделил 2−4-е места с американцем Уэсли Со и армянином Левоном Ароняном по итогам первого этапа серии шахматных турниров Grand Chess Tour в Бухаресте.

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Источник: РИА "Новости"

В заключительном туре Грищук черными фигурами сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири.

Остальные партии девятого тура также закончились вничью:

Аронян — Теймур Раджабов (Азербайджан),

Фабиано Каруана (США) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния),

Константин Лупулеску (Румыния) — Со,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).

Победителем этапа стал Мамедьяров, набравший 6 очков. На счету Со, Ароняна и Грищука по 5 баллов, далее следуют Гири и Раджабов (по 4,5), Дяк и Каруана (по 4), Вашье-Лаграв и Лупулеску (по 3,5). Грищук заработал 45 тысяч долларов призовых.

Следующий этап Grand Chess Tour пройдет в Париже 16—23 июня.

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