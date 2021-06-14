Грищук поделил 2−4-е места на первом этапе Grand Chess Tour

В заключительном туре Грищук черными фигурами сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири.
Остальные партии девятого тура также закончились вничью:
Аронян — Теймур Раджабов (Азербайджан),
Фабиано Каруана (США) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния),
Константин Лупулеску (Румыния) — Со,
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).
Победителем этапа стал Мамедьяров, набравший 6 очков. На счету Со, Ароняна и Грищука по 5 баллов, далее следуют Гири и Раджабов (по 4,5), Дяк и Каруана (по 4), Вашье-Лаграв и Лупулеску (по 3,5). Грищук заработал 45 тысяч долларов призовых.
Следующий этап Grand Chess Tour пройдет в Париже 16—23 июня.