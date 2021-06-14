Грищук поделил 2−4-е места на первом этапе Grand Chess Tour

Победителем этапа стал Мамедьяров, набравший 6 очков. На счету Со, Ароняна и Грищука по 5 баллов, далее следуют Гири и Раджабов (по 4,5), Дяк и Каруана (по 4), Вашье-Лаграв и Лупулеску (по 3,5). Грищук заработал 45 тысяч долларов призовых.