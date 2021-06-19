Юный шахматист из Томска, отец которого просил Матыцина о разряде, получит его в июне

Ранее ТАСС сообщал, что пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский в феврале 2021 года выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, выиграв четыре из семи партий на первенстве Томской области для детей до 9 лет. Однако получить разряд он не смог в силу возраста, это возможно только с семи лет. Отец мальчика записал видеообращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину, где просил решить данную проблему, считая сложившуюся ситуацию несправедливой. В марте Матыцин сообщил журналистам, что ребенок получит разряд.

«Приказ на выдачу разряда [Центра социальных инициатив] уже есть. Это юношеский разряд, физкультурно-спортивными организациями такие выдаются, в данном случае Центром социальных инициатив Томска. На следующей неделе он “книжку” получит», — сказал собеседник агентства.

Белоусов уточнил, что по существующим нормативным актам Крымский не может получить документ, однако «было принято решение присвоить разряд, чтобы поощрить ребенка». «Это политическое решение в интересах ребенка, так как его допустили до соревнований, не прописав ограничений в возрасте участия, а это должна была сделать Федерация шахмат Томской области. Поэтому в интересах ребенка я принял такое решение», — сказал глава управления.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томска со ссылкой на и. о. мэра Михаила Ратнера, глава города намерен разобраться, почему разряд до сих пор не присвоен Крымскому.