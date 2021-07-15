Матч Магнуса Карлсена на Кубке мира в Сочи вызвал ажиотаж у международных СМИ

Норвежец во втором круге проводит матч с хорватом Сашей Мартиновичем. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

«Сегодня играет Карлсен и сегодня ажиотаж. Приехали фотографы, в том числе фотограф ТАСС, несколько телеканалов. Есть журналисты из Англии, Турции, Нидерландов, — рассказали организаторы. — Ну и один из наших официальных фотографов из США».