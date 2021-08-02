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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россиянка Александра Костенюк обыграла соотечественницу Александру Горячкину в финале Кубка мира по шахматам в Сочи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вторая партия финала, в которой Костенюк играла белыми фигурами, завершилась вничью на 59-м ходу. В первой партии днем ранее победила Костенюк.

В матче за третье место между украинкой Анной Музычук и китаянкой Тань Чжунъи счет пока равный, обе партии завершились вничью, шахматисток ждет тай-брейк.

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