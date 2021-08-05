Дуда стал победителем Кубка мира ФИДЕ

Гроссмейстеры разыграли модное продолжение защиты Тарраша в ферзевом гамбите, которое уже не раз встречалось на этом турнире. В частности, Дуда играл его белыми против Грищука, а Карякин — черными против Федосеева.

Польский шахматист применил новый план, оставив короля в центре в расчете на скорый переход в эндшпиль. Идея оказалась сильной и неожиданной для соперника; после размена ферзей и части фигур преимущество белых стало существенным. Дуда захватил пространство, в то время как черные фигуры оказались загнаны на невыгодные позиции в тылу. Белые выиграли пешку, и на 30-м ходу Сергей Карякин признал свое поражение.