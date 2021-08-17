«Патриарх советских шахмат». 110 лет назад родился Михаил Ботвинник

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Шестикратный чемпион СССР, первый советский чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник родился 110 лет назад в дачном поселке Куоккала (сейчас — Репино) Выборгской губернии.

Шахматами он увлекся относительно поздно, в 12 лет, но уже через два года обыграл третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку, когда тот давал сеанс одновременной игры в Ленинграде. В 20 лет Ботвинник становится чемпионом СССР и одним из ключевых шахматистов страны на ближайшие три десятилетия.

Российский гроссмейстер Александр Грищук, говоря о наследии Ботвинника, признался, что без него нельзя представить советскую шахматную школу. «Один из самых великих чемпионов за всю историю игры. Нельзя представить советскую шахматную школу без имени Ботвинника, он добился многого как игрок, как теоретик, занимался наукой. У него были научные работы, но тут у меня нет компетенции судить», — сказал Грищук.

Шахматной мировой звездой Ботвинник стал в 30-х годах, после побед на московском международном турнире и соревновании в Ноттингеме, где ему удалось опередить лучших гроссмейстеров того времени, включая действующего чемпиона мира Макса Эйве, Эммануила Ласкера, Александра Алехина.

В 1938 году Ботвинник и Алехин договорились о матче за звание чемпиона мира, но он не состоялся из-за начала Второй мировой войны. В 1946 году умирает Алехин, новый чемпион мира определяется через два года в особом турнире, участие в котором принимают пять сильнейших гроссмейстеров мира. Ботвинник побеждает в каждом матче и опережает ближайшего преследователя на гигантские по шахматным меркам три очка.

Чемпионом мира Ботвинник пробыл до 1957 года, когда уступил шахматную корону Василию Смыслову. Через год Ботвинник взял реванш. История с упущенное шахматной короной и реваншем повторится в 1960-м с Михаилом Талем. Окончательно Ботвинник уступил звание чемпиона мира в 1963 году, проиграв Тиграну Петросяну.

«Фундаментальный чемпион мира»

Уйдя с шахматного Олимпа, Ботвинник продолжил трудиться на благо этого вида спорта, развивая его по всей стране. Гроссмейстер Сергей Карякин отметил в разговоре ТАСС, что именно Ботвинник создал особый метод подготовки к шахматным соревнованиям.

«Прежде всего Михаил Моисеевич считается патриархом советских шахмат. Он был фундаментальным чемпионом мира, у которого была выстроена своя стратегия, и она не останавливалась лишь на шахматах. Он много времени уделял спорту и здоровому образу жизни, режиму. Он считался одним из самых главных аналитиков своего времени, до сих пор система Ботвинника является одной из ключевых в современных шахматах», — отметил Карякин.

Ботвинник был руководителем и преподавателем юношеской школы, где в разное время занимались чемпионы мира Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник и другие гроссмейстеры.