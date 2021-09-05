Российский шахматист Антон Демченко завоевал титул чемпиона Европы

Демченко набрал 8,5 очка. Второе место занял 16-летний немец Винсент Кеймер, который тоже заработал 8,5 очка, но уступил россиянину по дополнительным показателям. Третьим стал 21-летний Алексей Сарана (8,0) из России.

По итогам ЧЕ 23 лучших шахматиста выступят на Кубке мира, который пройдет в 2023 году. Из россиян в этот список вошли Демченко, Сарана и Михаил Антипов.