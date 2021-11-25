В Дубае стартовал матч на первенство мира. Впереди минимум восемь партий

24 ноября в Дубае открылся матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Яном Непомнящим (Россия). В медиацентре Всемирной выставки «Экспо-2020» состоялась предстартовая пресс-конференция. Спикерами выступили участники матча — чемпион мира Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, генеральный директор ПАО «ФосАгро», вице-президент ФШР Андрей Гурьев и руководитель департамента маркетинга на Ближнем Востоке, в Турции и Африке «Лаборатории Касперского» Дара Маэер.

Ярчайшие умы планеты

— Это мой пятый матч, и, возможно, в какой-то мере сейчас мне легче, — сказал Карлсен. — Но Ян, в свою очередь, получил огромную практику в турнире претендентов — это лучшая тренировка, как мне кажется. Хотя, безусловно, в этот раз мне было легче готовиться к матчу просто потому, что ты меньше нервничаешь, нежели в первый раз, и есть некий опыт. Стиль Яна довольно агрессивный в сравнении с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим наш поединок будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону. В любом случае впереди у нас три недели интересных шахмат. Выиграет тот, кто наберет 7,5 очка. Возможно, это буду я, потому что я делаю много хороших ходов и принимаю много четких решений.

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— Когда вы садитесь за доску, у вас нет друзей, — сказал Ян Непомнящий, отвечая на вопрос о том, не помешают ли его настрою на бескомпромиссную борьбу товарищеские отношения с Магнусом Карлсеном. — Я очень рад находиться здесь, в Дубае, — это прекрасный город, который быстро развивается, — и рад, что матч будет проходить в рамках всемирной выставки «Экспо». Я серьезно готовился ко всему чемпионскому циклу: серии «Гран-при», турниру претендентов и сейчас к матчу; спасибо спонсорам, которые поверили в меня и поддерживали все это время. Мне помогали разные специалисты: в области физической подготовки, психологической и, конечно, шахматной. Часть команды осталась прежней, но пришли и новые люди. Пока, пожалуй, это все, что я могу сказать о своих помощниках.

— В этом году матч за звание чемпиона мира будет во многом исключительным. Мы объединили свои усилия с организаторами Всемирной выставки «Экспо» и другими партнерами, в том числе нашим постоянным партнером компанией «Фосагро», что позволяет нам привлечь в мир шахмат еще более широкую аудиторию. Уверен, это событие запомнится как одно из самых ярких и масштабных, — заявил Аркадий Дворкович.

— Уже много лет «Фосагро» принимает участие в развитии шахмат в России и в мире и ставит перед собой цель вернуть шахматную корону на родину. Поэтому для нас было важно создать для Яна максимально комфортные условия подготовки к матчу за звание чемпиона мира. Вне зависимости от того, как закончится матч, мы увидим напряженное и красивое состязание между ярчайшими умами на планете, — сказал Андрей Гурьев.

Черный шар для чемпиона мира

В конце пресс-конференции Аркадий Дворкович представил новый чемпионский кубок, который будет переходящим. Трофей изготовлен в России, он сделан из серебра с позолотой 999-й пробы, декорирован доломитом и включает в себя 39 жемчужин и бриллиант, весит более 5 кг. Представил это ювелирное произведение его автор Александр Чамовских.

Вечером в Дубайской опере состоялось торжественное открытие матча. В церемонии приняли участие исполнительный директор Бюро выставки «Экспо-2020» Наджиб Мохаммед Аль-Али, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, генеральный директор ПАО «Фосагро», вице-президент ФШР Андрей Гурьев и управляющий директор «Лаборатории Касперского» на Ближнем Востоке, в Турции и Африке Амир Канаан.