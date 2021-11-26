Непомнящий и Карлсен в первой партии матча за мировую шахматную корону сыграли вничью

Матч Непомнящий — Карлсен состоит из 14 партий. Победу одержит участник, который наберет 7,5 очка. Контроль времени осуществляется по следующему принципу: 120 минут дается на первые 40 ходов, 60 минут — на следующие 20 ходов и начиная с 61-го до конца партии дается 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. Если счет все равно будет оставаться равным, то проводят две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд. При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет будет равным, то осуществляется армагеддон, где в случае ничьей победа засчитывается черным фигурам.