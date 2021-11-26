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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Непомнящий и Карлсен в первой партии матча за мировую шахматную корону сыграли вничью

Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии матча за мировую шахматную корону — 0,5:0,5.

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Источник: AFP 2021

Вторая партия матча будет сыграна в Дубае в субботу, 27 ноября. Россиянин будет играть черными фигурами. Начало — в 15:30 мск.

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Матч за первенство мира по шахматам Карлсен — Непомнящий: на что ставить?

Матч Непомнящий — Карлсен состоит из 14 партий. Победу одержит участник, который наберет 7,5 очка. Контроль времени осуществляется по следующему принципу: 120 минут дается на первые 40 ходов, 60 минут — на следующие 20 ходов и начиная с 61-го до конца партии дается 15 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.

В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк из 4 быстрых партий с контролем времени 25 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. Если счет все равно будет оставаться равным, то проводят две блицпартии — по 5 минут с добавлением 3 секунд. При равном счете проводятся еще две блицпартии. Если в этом случае счет будет равным, то осуществляется армагеддон, где в случае ничьей победа засчитывается черным фигурам.

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