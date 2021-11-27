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20:24 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за мировую шахматную корону

Третья партия состоится 28 ноября.

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Источник: AP 2021

ДУБАЙ /ОАЭ/, 27 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном во второй партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

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Первая партия также завершилась вничью. После двух партий счет равный — 1:1. Третья партия состоится в воскресенье, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени — 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый «армагеддон» — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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