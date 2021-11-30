Непомнящий и Карлсен сыграли четвертую партию за титул чемпиона мира

В первых трех партиях спортсменам также не удалось выявить сильнейшего, поэтому на данный момент счет в противостоянии равный — 2:2. В следующий раз шахматисты встретятся 1 декабря. Партия начнется в 15:30 по московскому времени. Матч проходит в Дубае.

Поединок состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк. Для завоевания титула спортсмену нужно набрать 7,5 балла. Ничья оценивается в 0,5 балла, а победа — в одно очко.