Сергей Сычук избран новым председателем Белорусской федерации шахмат

«В советское время в программе подготовки каждого спортсмена были шахматы, ведь это особый интеллектуальный вид спорта. И эту традицию пора возвращать. Нужно продолжить популяризацию, и без программы “Шахматный всеобуч”, которая функционирует совместно с Министерством образования, нам не обойтись. В 2022 году в детско-юношеских спортивных школах запланировано открытие отделений шахмат. Да, работа проводится, но совершенствоваться нужно всегда. Через месяц повторно встретимся и обсудим дальнейшие пошаговые действия на региональном уровне, выслушаем позицию исполкома и попечительского совета ОО “БФШ”, более детально проанализируем финансовую сторону вопроса», — резюмировал работу собрания глава спортивной отрасли Сергей Ковальчук.