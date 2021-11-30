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30 ноября, источник: БЕЛТА

Сергей Сычук избран новым председателем Белорусской федерации шахмат

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь состоялась внеочередная выборная конференция общественного объединения «Белорусская федерация шахмат», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

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На конференции присутствовал президент НОК Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Из областных центров и города Минска на мероприятие прибыли 20 делегатов.

Со справочной информацией перед присутствующими выступил председатель ревизионной комиссии общественного объединения Игорь Стрелец. После обсуждения вопросов работы федерации в регионах делегаты проголосовали за избрание нового председателя ОО «БФШ». Им стал начальник отдела кадров ОАО «Авиакомпания “Белавиа” Сергей Сычук.

С 2017 года федерацией руководила Анастасия Сорокина, которая с 14 июля 2021 года отстранена от должности. Ее обязанности исполнял первый заместитель председателя Александр Шамко.

«В советское время в программе подготовки каждого спортсмена были шахматы, ведь это особый интеллектуальный вид спорта. И эту традицию пора возвращать. Нужно продолжить популяризацию, и без программы “Шахматный всеобуч”, которая функционирует совместно с Министерством образования, нам не обойтись. В 2022 году в детско-юношеских спортивных школах запланировано открытие отделений шахмат. Да, работа проводится, но совершенствоваться нужно всегда. Через месяц повторно встретимся и обсудим дальнейшие пошаговые действия на региональном уровне, выслушаем позицию исполкома и попечительского совета ОО “БФШ”, более детально проанализируем финансовую сторону вопроса», — резюмировал работу собрания глава спортивной отрасли Сергей Ковальчук.

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