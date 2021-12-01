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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в пятой партии матча за мировую шахматную корону

Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий завершили вничью пятую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий играл белыми фигурами.

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Источник: AFP 2021

Первые четыре партии между 31-летним Непомнящим и 31-летним Карлсеном также завершились ничейными результатами. Счет в противостоянии остался равным — 2,5:2,5. Завтра у гроссмейстеров выходной день.

Матч будет состоять из 14 партий. В случае ничьей победитель определится на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составит не менее 2 миллионов евро за вычетом налогов.

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