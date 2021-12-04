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11:52 (мск), источник: Sport24

Карлсен и Непомнящий провели историческую партию. Почему русский шахматист проиграл?

Мнение Ильи Городецкого.

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Источник: Sport24

В Матче за шахматную корону случилось историческое событие — впервые в истории чемпионская партия растянулась на 136 ходов. Победил Магнус Карлсен: норвежец играл неидеально, но, в отличие от Яна Непомнящего, смог воспользоваться ошибками соперника.

«Мощная партия. Естественно, есть разочарование от результата. Но у меня нет какой-то горечи — наверное, потому что кроме боления за Непомнящего есть еще боление за шахматы. Для шахмат, причем как для массовой аудитории, так и для профессионалов такая партия гораздо лучше, чем бесцветные ничьи. Думаю, сегодняшняя партия очень многих удерживала у экранов на протяжении многих часов, ее наверняка будут вспоминать. И не только потому что она стала рекордной по продолжительности за всю историю матчей на первенство мира — 136 ходов!», — считает экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий.

— Довольно интересным получился дебют, редкий порядок ходов, Ян получил хорошую позицию.

— На пресс-конференции Ян сказал, что в какой-то момент считал, что должен играть не на уравнение, а изыскивать возможности для перехвата инициативы — позиция с двумя слонами казалась ему очень перспективной. На самом деле все равно было динамическое равновесие, но, что черные не испытывали никаких проблем по итогам дебюта, это точно.

Источник: Sport24

На 25-м ходе Ян допустил размен ферзя на две ладьи, что было совершенно необязательно, он мог сыграть вместо этого 25… b4. Однако он считал, что после этого размена никакого риска нет. Наверное, объективно так и было, но вмешался цейтнот.

В первом цейтноте оба допускали ошибки. 31… Cb2 — достаточно грубая ошибка Непомнящего, но, когда на пресс-конференции гроссмейстер Морис Эшли начал объяснять Карлсену, как этот ход он мог опровергнуть, чемпион мира поначалу даже не понял, о чем речь, сама идея ему не приходила в голову.

Источник: Sport24

Тут надо понимать, что там был чисто компьютерный вариант, по-человечески сделать сильный 33-й ход ладьёй с c5 на c2 практически нереально, он просто не приходит в голову.

31… Слон b2, с этого хода началась серия обоюдных неточностей.

После цейтнота вновь возникла позиция динамического равновесия. Самый необъяснимый момент партии — 52-й ход черных ферзем на e4. Потому что была абсолютная крепость, непробиваемая позиция. И вдруг Ян на ровном месте отдает проходную пешку «a», которая была главной гордостью его позиции. Компьютер этот ход считает максимум неточностью, но с человеческой точки зрения он абсолютно необъясним. Вместо простой ничьи ты даешь сопернику мучить себя на протяжении десятков ходов (в партии их получилось 85). Объективно позиция оставалась ничейной до 130-го хода, но во втором цейтноте Непомнящий допустил серию ошибок и проиграл.

Источник: Sport24

130… Ферзь е6 — решающая ошибка.

— Перед матчем многие сходились в том, что тот, кто победит первым, скорее всего, и одержит итоговую победу.

— Тяжелое положение у Непомнящего, он отстает в счете, и у него нет в запасе лишней «белой» партии. У него были достаточно перспективные позиции белыми, особенно в пятой партии, но при этом не было такого, что он регулярно где-то прихватывает по дебюту, что в каком-то дебюте Магнус испытывает сложности, прыгает по вариантам. С другой стороны, осталось еще 8 партий, Карлсен не выглядит абсолютно неуязвимым. Наверное, шансы отыграться будут.

Но это как в футболе: проигрываем 0:1, шансы еще есть. Но если, не дай Бог, пропустим второй гол, и это не матч «Зенит» — «Ростов», то отыграться будет тяжело. А это явно не «Зенит» — «Ростов». Поэтому ситуация после сегодняшней партии если не критическая, то очень тяжелая.

Владимир Афанасьев

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