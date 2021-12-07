Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за мировую корону

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась победой Карлсена на 39-м ходу. Общий счет матча стал 6−3 в пользу норвежца, ранее выигравшего шестую и восьмую партии. Десятая партия состоится в среду.

Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном, выиграв в апреле турнир претендентов в Екатеринбурге. Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке.