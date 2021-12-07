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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за мировую корону

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону, проходящего в Дубае.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась победой Карлсена на 39-м ходу. Общий счет матча стал 6−3 в пользу норвежца, ранее выигравшего шестую и восьмую партии. Десятая партия состоится в среду.

Непомнящий завоевал право на титульный матч с Карлсеном, выиграв в апреле турнир претендентов в Екатеринбурге. Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.

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