Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за шахматную корону

Она закончилась ничьей на 41-м ходу. Непомнящий играл чёрными фигурами. После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5.

Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России.