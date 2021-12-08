Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен провели 10-ю партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае (ОАЭ).
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен провели 10-ю партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае (ОАЭ).
Она закончилась ничьей на 41-м ходу. Непомнящий играл чёрными фигурами. После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5.
Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России.
Завтра, 9 декабря у шахматистов выходной. Следующая, 11-я партия состоится 10 декабря. Далее поединки запланированы на 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.