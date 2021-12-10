Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Изначально шахматисты должны были провести 14 партий с классическим контролем времени — 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае ничейного счета после 14 партий назначался бы тай-брейк, в котором участники должны были сыграть четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый «армагеддон» — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.