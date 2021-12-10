Карлсен обыграл Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

По итогам 11 партий Карлсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5.
Изначально шахматисты должны были провести 14 партий с классическим контролем времени — 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. В случае ничейного счета после 14 партий назначался бы тай-брейк, в котором участники должны были сыграть четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости блиц и так называемый «армагеддон» — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.
Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — американца Фабиано Каруану.
Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.