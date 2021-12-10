«Это провал. По зевкам Непомнящий превзошёл себя». Карякин — о матче за шахматную корону

"Ян сегодня по меркам зевков, которые были до этого, превзошёл себя. В первую очередь это психологический аспект. Он не допускал таких зевков на других турнирах, тренировочных партиях. Конечно, это провал, здесь не стоит подбирать излишне дипломатических выражений. Проиграть тоже можно по-разному. Если я, допустим, в матчах с Магнусом вёл в счёте, потом был тай-брейк, сложный матч, то здесь игра была в одни ворота. К сожалению, поворотной была шестая партия, где Ян стоял лучше в какой-то момент, потом ничья, но в итоге проиграл. После этого Карлсен захватил инициативу, Непомнящий же стал играть гораздо хуже. Хотя в тот момент можно было бороться и бороться.