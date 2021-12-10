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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это провал. По зевкам Непомнящий превзошёл себя». Карякин — о матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в 11-й партии матча с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

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Источник: РИА "Новости"

"Ян сегодня по меркам зевков, которые были до этого, превзошёл себя. В первую очередь это психологический аспект. Он не допускал таких зевков на других турнирах, тренировочных партиях. Конечно, это провал, здесь не стоит подбирать излишне дипломатических выражений. Проиграть тоже можно по-разному. Если я, допустим, в матчах с Магнусом вёл в счёте, потом был тай-брейк, сложный матч, то здесь игра была в одни ворота. К сожалению, поворотной была шестая партия, где Ян стоял лучше в какой-то момент, потом ничья, но в итоге проиграл. После этого Карлсен захватил инициативу, Непомнящий же стал играть гораздо хуже. Хотя в тот момент можно было бороться и бороться.

Ян не настроился на то, что может проиграть. Никто не любит проигрывать, но какой-то план должен быть, ты должен понимать, что делать: то ли тебе обострять игру, то ли играть как ни в чём не бывало. Но в уме эту ситуацию надо прогнать перед матчем. Во время самого матча же Ян расстроился, и качество игры снизилось«, — сказал Карякин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ариной Лавровой.

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