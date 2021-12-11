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10:04 (мск), источник: РБК

«Это провал». Реакции на поражение Непомнящего за шахматную корону

В пятницу норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего в одиннадцатой партии из четырнадцати и досрочно выиграл матч за мировую шахматную корону. Мнения экспертов о причинах поражения российского шахматиста — в подборке РБК.

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Источник: AFP 2021
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Анатолий Карпов, 16-кратный чемпион мира по шахматам

«Ян просто не выдержал конкуренции с Магнусом. Он психологически подсел из-за того, что не использовал свои моменты в первой половине противостояния. Переломным моментом стала пятая партия, в ней Ян не смог создать никаких проблем Магнусу. Я ожидал более серьезной борьбы, но Ян просто не выдержал нагрузки. Посмотрим, что будет с ним дальше. Нужно провести работу над ошибками, Карласен сейчас показал свой уровень», — сказал Карпов «РБК Спорт».

Сергей Карякин, российский гроссмейстер, обладатель Кубка Мира ФИДЕ 2015

«Ян сегодня по меркам зевков, которые были до этого, превзошел себя. В первую очередь это психологический аспект. Он не допускал таких зевков на других турнирах, тренировочных партиях. Конечно, это провал, здесь не стоит подбирать излишне дипломатических выражений. Проиграть тоже можно по-разному. Если я, допустим, в матчах с Магнусом вел в счете, потом был тай-брейк, сложный матч, то здесь игра была в одни ворота. К сожалению, поворотной была шестая партия, где Ян стоял лучше в какой-то момент, потом ничья, но в итоге проиграл. После этого Карлсен захватил инициативу, Непомнящий же стал играть гораздо хуже. Хотя в тот момент можно было бороться и бороться. Ян не настроился на то, что может проиграть. Никто не любит проигрывать, но какой-то план должен быть, ты должен понимать, что делать: то ли тебе обострять игру, то ли играть как ни в чем не бывало. Но в уме эту ситуацию надо прогнать перед матчем. Во время самого матча же Ян расстроился, и качество игры снизилось», — сказал Карякин в беседе с «Чемпионатом».

Дмитрий Свищев, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту

«Чудо не состоялось, хотя первая часть была неплохой. У Яна была возможность вырвать победу. Но Ян молодой парень, у него все еще впереди. Пожелаем ему удачи. Его карьера только начинается. Не надо опускать руки. Конечно, мы расстроены. Переживали за него, следили, но его оппонент был серьезным. Будем ждать новых возможностей. У нас есть и другие игроки, которые могут побороться», — сказал Свищев изданию «Спорт Экспресс».

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Александр Грищук, российский гроссмейстер

«Первое поражение, можно сказать, Непомнящего полностью убило. Это было нокдауном, Ян так и не пришел в себя после него. Он стал другим человеком. Был ли у Непомнящего план Б? Дело не в плане, здесь как в боксе: план может быть, но если голова кружится, ноги подкашиваются, то какая разница, какой у тебя план? По результату, безусловно, это провал. В начале была равная борьба, а после поражения все было в одни ворота», — сказал Грищук в разговоре с «Чемпионатом».

Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам

«Поздравляю Магнуса с доминирующим превосходством в матче с Непомнящим, который не смог оказать никакого сопротивления после поражения в шестой партии. Карлсену в этом матче редко приходилось показывать себя с лучшей стороны, но нельзя винить акулу, если ее соперник становится рыбешкой!», — написал Каспаров в Twitter.

Андрей Гурьев, вице-президент Федерации шахмат России

«Неожиданно для нас, мы ждали другой результат. Ян — очень сильный гроссмейстер и прошел серьезную подготовку, чтобы побороться за лидерство, но Магнус оказался сильнее. Тем не менее мы, безусловно, продолжим поддерживать развитие шахмат в России. Для нас важно создать золотой резерв и продолжать популяризацию этого вида спорта в нашей стране», — сказал Гурьев ТАСС.

«Мы будем проявлять настойчивость до тех пор, пока не появится россиянин, под натиском которого дрогнет и даст осечку “железный” Магнус. И пока шахматная корона не вернется в Россию», — добавил Гурьев.

Александр Щеголев

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