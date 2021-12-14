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17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Карлсен после игры с Непомнящим задумался об отказе защищать титул чемпиона мира

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен высказался о дальнейших планах на карьеру после того, как обыграл россиянина Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону. Об этом сообщает VG.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежец задумался об отказе от защиты титула, так как отрицательные моменты стали перевешивать положительные. При этом он подчеркнул, что мотивацией провести встречу для него может стать победа в турнире претендентов 18-летнего француза Алирезы Фирузджи.

Карлсен добавил, что не планирует уходить из шахмат. Следующей целью он назвал достижение отметки в 2900 рейтинговых очков. Сейчас на его счету 2865 баллов.

В поединке за мировую шахматную корону Карлсен победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Последняя партия прошла 10 декабря. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

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