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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанцу на чемпионате мира по рапиду

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен уступил узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову на чемпионате мира по рапиду в Варшаве.

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Источник: РИА "Новости"

Карлсен играл белыми. После 10 партий в турнирной таблице лидирует 17-летний Абдусатторов (8 очков). После второго соревновательного дня в понедельник первое место занимал Карлсен, заработав 7,5 очка.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Варшаве с 26 по 30 декабря.

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