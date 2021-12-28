Карлсен проиграл 17-летнему узбекистанцу на чемпионате мира по рапиду

Карлсен играл белыми. После 10 партий в турнирной таблице лидирует 17-летний Абдусатторов (8 очков). После второго соревновательного дня в понедельник первое место занимал Карлсен, заработав 7,5 очка.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Варшаве с 26 по 30 декабря.