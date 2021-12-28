Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Костенюк в заключительный день турнира по рапиду сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и соотечественницей Екатериной Лагно. В активе 37-летней россиянки девять баллов — она стала недосягаема для преследовательниц.

Фоторепортаж Шахматные королевы

Другая представительница России Валентина Гунина во вторник победила в двух партиях и один раз сыграла вничью. Лагно и Александра Горячкина одержали по одной победе и по два раза завершили партии вничью.

Второе место в общем зачете заняла Асаубаева (8,5 очка). Россиянка Валентина Гунина (8) замкнула тройку лучших. Лагно (8) стала четвертой, Александра Горячкина (7) — 16-й.

Костенюк, 12-я чемпионка мира по шахматам, впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Ранее она трижды становилась вице-чемпионкой мира в рапиде (2012, 2014, 2016).