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28 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Непомнящий упустил шанс стать чемпионом мира по рапиду. Он проиграл 17-летнему представителю Узбекистана

Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову за титул чемпиона мира по рапиду.

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Источник: AFP 2021

По итогам 13-го тура у четырех шахматистов (Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана) было по 9,5 очков, но за титул чемпиона мира по рапиду сразились Абдусатторов и Непомнящий за счет лучших дополнительных показателей.

В тай-брейке с двумя партиями (с контролем 3 минут + 2 секунды на ход) первый матч завершился с ничейным результатом, а во втором Нодирбек Абдусатторов обыграл соперника.

Он стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории.

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