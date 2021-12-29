Карлсен возмутился «идиотскими» правилами на ЧМ по рапиду

Соревнования завершились во вторник. По итогам 13 туров у четырех игроков, включая Карлсена, было 9,5 очка, в тай-брейк по дополнительным показателям отобрались первые двое по турнирной таблице. Карлсен финишировал третьим.

«Это идиотское правило, — цитирует спортсмена норвежский телеканал NRK, который считает, что в тай-брейк должны попадать все с одинаковым количеством очков. — Крайне грустно терять возможность сыграть еще таким образом. Не думаю, что игроки должны говорить об очень плохой системе. Со своей стороны скажу, что любая система тай-брейков приемлема, если она не наносит очевидного ущерба чувству справедливости».

«Я думаю, что для большинства это нечестно, — добавил норвежец. — Я знаю о правилах, но их нужно изменить. По крайней мере, я завоевал медаль — это лучше, чем ничего».