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00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен возмутился «идиотскими» правилами на ЧМ по рапиду

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен назвал «идиотским» непопадание в тай-брейк на мировом первенстве по рапиду.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования завершились во вторник. По итогам 13 туров у четырех игроков, включая Карлсена, было 9,5 очка, в тай-брейк по дополнительным показателям отобрались первые двое по турнирной таблице. Карлсен финишировал третьим.

«Это идиотское правило, — цитирует спортсмена норвежский телеканал NRK, который считает, что в тай-брейк должны попадать все с одинаковым количеством очков. — Крайне грустно терять возможность сыграть еще таким образом. Не думаю, что игроки должны говорить об очень плохой системе. Со своей стороны скажу, что любая система тай-брейков приемлема, если она не наносит очевидного ущерба чувству справедливости».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я думаю, что для большинства это нечестно, — добавил норвежец. — Я знаю о правилах, но их нужно изменить. По крайней мере, я завоевал медаль — это лучше, чем ничего».

На тай-брейке россиянин Ян Непомнящий проиграл узбекистанцу Нодирбеку Абдусатторову.

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