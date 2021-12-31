Казахстанка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, сообщает NUR.KZ.
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, сообщает NUR.KZ.
Бибисара Асаубаева выиграла женский чемпионат мира ФИДЕ по блицу 2021 года. 17-летняя спортсменка выиграла 13 из 17 партий, еще две свела вничью. Итого Асаубаева набрала 14 очков из 17 возможных. Следом за ней расположились две россиянки — Александра Костенюк и Валентина Гунина.
Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по рапиду среди женщин. Это первая золотая медаль Казахстана во взрослых шахматах.