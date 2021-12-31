Казахстанка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам

Бибисара Асаубаева выиграла женский чемпионат мира ФИДЕ по блицу 2021 года. 17-летняя спортсменка выиграла 13 из 17 партий, еще две свела вничью. Итого Асаубаева набрала 14 очков из 17 возможных. Следом за ней расположились две россиянки — Александра Костенюк и Валентина Гунина.