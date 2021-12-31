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31 декабря 2021, источник: Nur.kz

Казахстанка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, сообщает NUR.KZ.

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Источник: Nur.kz

Бибисара Асаубаева выиграла женский чемпионат мира ФИДЕ по блицу 2021 года. 17-летняя спортсменка выиграла 13 из 17 партий, еще две свела вничью. Итого Асаубаева набрала 14 очков из 17 возможных. Следом за ней расположились две россиянки — Александра Костенюк и Валентина Гунина.

Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по рапиду среди женщин. Это первая золотая медаль Казахстана во взрослых шахматах.

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