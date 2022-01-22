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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубов не явился на партию турнира в Вейк-ан-Зее, отказавшись играть в маске

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российскому шахматисту Даниилу Дубову засчитано поражение в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), поскольку он не явился на партию, отказавшись играть в маске.

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Источник: пресс-служба Федерации шахмат России

Дубов должен был черными фигурами сыграть с представителем Нидерландов Анишем Гири.

«Дубов не будет играть в 7-м туре. Из-за заражения COVID-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске. Дубов не явился на свой матч, а значит, проиграл свою партию. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске. Экспресс-тестирование самого Дубова дало отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет сегодня вечером», — говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

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