Дубов не явился на партию турнира в Вейк-ан-Зее, отказавшись играть в маске

«Дубов не будет играть в 7-м туре. Из-за заражения COVID-19 в его ближайшем окружении организаторы турнира (после консультации с главным арбитром) попросили Дубова играть в маске. Дубов не явился на свой матч, а значит, проиграл свою партию. Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске. Экспресс-тестирование самого Дубова дало отрицательный результат. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет сегодня вечером», — говорится в сообщении на официальном сайте турнира.