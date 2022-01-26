Карякин сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 26 января. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии 10-го тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Россиянин является победителем турнира претендентов 2016 года и обладателем Кубка мира 2015 года. Карякин выигрывал турнир в Вейк-ан-Зее в 2009 году.

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Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону Карякина, в 2018-м — американца Фабиано Каруану, в 2021-м — россиянина Яна Непомнящего.