Дубов заразился коронавирусом и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее. Ранее он отказывался играть в маске после контакта с зараженным
Российский гроссмейстер Даниил Дубов заразился коронавирусом во время супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Российский гроссмейстер Даниил Дубов заразился коронавирусом во время супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Он вынужден покинуть турнир. В турнирной таблице Дубов занимает 12-е место, набрав 3,5 очка.
В седьмом туре Дубов отказался играть в маске против нидерландца Аниша Гири. До этого в ближайшем окружении Дубова был зафиксирован случай заражения COVID-19.
Дубов на матч с Гири не явился, и ему засчитали техническое поражение. Позднее россиянин сдал два отрицательных ПЦР-теста и был допущен к дальнейшему участию в турнире.