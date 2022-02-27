Шахматист Карякин поддержал Путина за проведение спецоперации на Украине

Карякин родился в Симферополе, в 2009 году он был принят в гражданство РФ.

«Уважаемый, Владимир Владимирович, обращаюсь к вам в это сложное время, когда наша страна во главе с вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской народной республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с ее правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу, в угоду своим политическим целям и амбициям. Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией, на землях, где прошло мое детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники», — написал Карякин.

Фоторепортаж Ситуация на границе Крыма с Украиной

«Долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима. Выражаю Вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач», — сказано в письме.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, ряд европейских стран закрыли небо для российских авиакомпаний.