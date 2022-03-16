Международная шахматная федерация отстранила сборную России от своих турниров

В индивидуальных турнирах россияне и белорусы смогут участвовать под флагом FIDE, сообщает пресс-служба федерации. Такое решение было принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее стало известно, что Всемирная шахматная Олимпиада, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве, перенесена в индийский город Ченнай.