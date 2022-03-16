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14:58 (мск), источник: Sport24

Международная шахматная федерация отстранила сборную России от своих турниров

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

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Источник: Sport24

В индивидуальных турнирах россияне и белорусы смогут участвовать под флагом FIDE, сообщает пресс-служба федерации. Такое решение было принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее стало известно, что Всемирная шахматная Олимпиада, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве, перенесена в индийский город Ченнай.

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