Международная шахматная федерация отстранила сборную России от своих турниров
Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.
Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления.
В индивидуальных турнирах россияне и белорусы смогут участвовать под флагом FIDE, сообщает пресс-служба федерации. Такое решение было принято по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее стало известно, что Всемирная шахматная Олимпиада, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа 2022 года в Москве, перенесена в индийский город Ченнай.