«Ко мне отнеслись по-свински». Российский гроссмейстер Карякин пропустит турнир претендентов из-за санкций ФИДЕ

Наказание 32-летнего Карякина вступает в силу 21 марта. Оно связано с его публичной поддержкой российской спецоперации на территории Украины. 27 февраля Карякин выразил президенту РФ Владимиру Путину полную поддержку в защите интересов России. ФИДЕ в тот же день осудила высказывания гроссмейстера и открыла дисциплинарное разбирательство.

«Дисциплинарные меры в соответствии с настоящим Кодексом этики принимаются в случаях, когда игра в шахматы, ФИДЕ или относящиеся к ней национальные федерации предстают в неоправданно неблагоприятном свете, а их репутации наносится ущерб», — сказано в заявлении ФИДЕ по итогам рассмотрения высказываний Карякина.

Российский гроссмейстер может подать апелляцию на решение о дисквалификации в течение 21 дня с даты получения вердикта ФИДЕ.

Санкции ФИДЕ не позволят россиянину выступить на турнире претендентов, куда пробился еще один российский шахматист Ян Непомнящий. Соревнования должны пройти с 16 июня по 7 июля 2022 г. в Мадриде. Российские и белорусские команды отстранены от турниров под эгидой ФИДЕ. При этом в индивидуальных циклах чемпионата мира шахматистам из этих стран разрешено выступать под флагом ФИДЕ.

В интервью агентству «РИА Новости» Карякин критически отреагировал на принятые в его отношении меры. По мнению российского шахматиста, они не соответствуют спортивным принципам. «Ко мне отнеслись по-свински. Я со своей стороны прошел сложный отбор, дошел до финала Кубка мира, отобрался на турнир претендентов, а не так, что меня номинировали», — сказал Карякин.

С 3 октября 2018 г. ФИДЕ руководит бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович. Карякин заявил, что не видит смысла в разговоре с функционером. «Дворкович пытается показать, что он европейский чиновник. Он хочет остаться президентом ФИДЕ. Он решил принести меня в жертву своим политическим амбициям», — признался гроссмейстер.

Федерация шахмат России (ФШР) подаст апелляцию на дисквалификацию Карякина. «Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль», — приводит сайт ФШР слова президента организации Андрея Филатова.

Карякин родился в Симферополе, он является заслуженным мастером спорта Украины (2005 г.) и России (2014 г.). Ему принадлежат титулы обладателя Кубка мира ФИДЕ 2015 г., чемпиона мира по быстрым шахматам 2012 г. и чемпиона мира по блицу 2016 г. В 2013 и 2019 гг. он выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России.