Кремль призвал ФИДЕ пересмотреть решение о дисквалификации Карякина

«Мы сожалеем в этой связи. Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и всё-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации. Разумеется, принцип “Спорт, в том числе и шахматы, должны быть вне политики” — это главная константа нашего подхода. Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию», — приводит слова Пескова «Интерфакс».
По словам представителя Кремля, «никто не может российского гражданина лишить такого права».
«Никоим образом это не должно провоцировать какую-то политическую реакцию со стороны ФИДЕ. Мы сожалеем в этой связи», — добавил Песков.
Напомним, ранее Карякин через соцсети высказал поддержку проводимой на Украине специальной операции РФ. После этого ФИДЕ осудила заявление российского гроссмейстера и передала дело Карякина в Комиссию федерации по этике и дисциплине. 21 марта стало известно, что Карякин дисквалифицирован на шесть месяцев.