Кремль призвал ФИДЕ пересмотреть решение о дисквалификации Карякина

«Мы сожалеем в этой связи. Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и всё-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации. Разумеется, принцип “Спорт, в том числе и шахматы, должны быть вне политики” — это главная константа нашего подхода. Вместе с тем, когда происходят такие события, любой гражданин РФ имеет и должен иметь право на то, чтобы выразить свою позицию», — приводит слова Пескова «Интерфакс».