В Госдуме готовы поддержать Карякина в создании альтернативы FIDE

Комиссия по этике FIDE в понедельник дисквалифицировала Карякина на полгода за то, что он поддержал спецоперацию РФ на Украине. Из-за дисквалификации Карякин лишится возможности выступить на турнире претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Позже в эфире радио Sputnik Карякин заявил, что постарается вместе с единомышленниками создавать новую организацию как альтернативу FIDE.

«Как только я увидел эту новость, сразу же вдохновился идеей талантливого шахматиста. Мне импонирует его решительный настрой. Готов оказать содействие Сергею и пригласить его на рабочую встречу для обсуждения всех деталей», — заявил Бурлаков.

Он полагает, что у Карякина все получится и будущую организацию ждет успех.