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20:58 (мск), источник: Sport24

Карякин — о санкциях ФИДЕ: Знал, на что иду, но не мог промолчать. В первую очередь — я гражданин страны и патриот

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, почему он открыто поддержал спецоперацию России на Украине, после чего Международная федерация шахмат (ФИДЕ) его дисквалифицировала.

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— Вы откровенно выступили за спецоперацию России. Зачем?

— Потому что я не мог молчать. Я, прежде всего, гражданин своей страны, я патриот своей страны, а потом уже спортсмен. Что бы ни было, я не мог молчать.

— Вы понимали, что вы получите эти санкции?

— Я думал об этом. Я считал, что сейчас мне гораздо важнее высказаться. Наболело. Бывают такие моменты в жизни, что ты не можешь промолчать. Вот, например, обижают твою жену — ты же заступишься. Любой нормальный человек заступится. Также и политические вещи, когда ты не можешь промолчать. Я знал, на что я иду и не о чем не жалею, — сказал Карякин в интервью Антону Красовскому.

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