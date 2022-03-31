Карякин — о санкциях ФИДЕ: Знал, на что иду, но не мог промолчать. В первую очередь — я гражданин страны и патриот

— Потому что я не мог молчать. Я, прежде всего, гражданин своей страны, я патриот своей страны, а потом уже спортсмен. Что бы ни было, я не мог молчать.

— Я думал об этом. Я считал, что сейчас мне гораздо важнее высказаться. Наболело. Бывают такие моменты в жизни, что ты не можешь промолчать. Вот, например, обижают твою жену — ты же заступишься. Любой нормальный человек заступится. Также и политические вещи, когда ты не можешь промолчать. Я знал, на что я иду и не о чем не жалею, — сказал Карякин в интервью Антону Красовскому.