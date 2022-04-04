Карякин рассказал о потере доходов после политического высказывания

«Это серьезный удар и по доходам, и по мне как шахматисту-профессионалу. Но мне помогают спонсоры [на днях подписал контракты с компаниями “Сима-ленд” из Екатеринбурга и Zasport, которая шьет спортивную форму — прим. “АиФ.ru”]. Это очень важно. Потому что сейчас я особенно нуждаюсь в финансовой поддержке, ведь не участвую в турнирах. Это нельзя назвать заработком в прямом смысле слова. Потому что эти деньги подотчетны. Мне дают их не на приобретение предметов роскоши, а на подготовку, тренеров. В любом случае это важнейшая поддержка», — приводят слова Карякина «Аргументы и факты».