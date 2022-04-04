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20:29 (мск), источник: Sport24

Карякин рассказал о потере доходов после политического высказывания

Известный российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что санкции, наложенные на него из-за публичной поддержки спецоперации на Украине, сократили его заработок, но повысили популярность.

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Источник: 5-tv.ru

«Это серьезный удар и по доходам, и по мне как шахматисту-профессионалу. Но мне помогают спонсоры [на днях подписал контракты с компаниями “Сима-ленд” из Екатеринбурга и Zasport, которая шьет спортивную форму — прим. “АиФ.ru”]. Это очень важно. Потому что сейчас я особенно нуждаюсь в финансовой поддержке, ведь не участвую в турнирах. Это нельзя назвать заработком в прямом смысле слова. Потому что эти деньги подотчетны. Мне дают их не на приобретение предметов роскоши, а на подготовку, тренеров. В любом случае это важнейшая поддержка», — приводят слова Карякина «Аргументы и факты».

«После того, как незаконно отстранили сборную России и меня лично, на меня обрушилась популярность, которую можно сравнить с той, что случилась, когда я вернулся в Россию после матча за мировую корону в Нью-Йорке. Меня часто приглашают на разные интервью, мне кажется, я объездил уже все существующие телеканалы (смеется). Спасибо большое всем за внимание», — добавил шахматист.

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