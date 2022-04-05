Чемпионку мира по шашкам Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях, исключили из мирового рейтинга, ее имя пропало с официальных ресурсов международной федерации. Об этом ТАСС во вторник сообщил вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток.

«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — заявил Черток.

«Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD, — отметил он. — В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий».

Всемирная федерация шашек (FMJD) ранее приостановила членство национальных федераций России и Белоруссии и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.

Павлицкий в апреле 2021 года спровоцировал скандал во время финала женского чемпионата мира по шашкам: находясь тогда в статусе секретаря матча, он прямо по ходу партии Тансыккужиной с полькой Натальей Садовской отклеил с игрового стола стикер с российским триколором и убрал флаг России, который стоял по левую руку от спортсменки. Это сбило настрой Тансыккужиной, она проиграла партию, но после переломила ход матча и завоевала чемпионский титул.

Персональные санкции к Тансыккужиной были применены за публичное высказывание о событиях на Украине. Она выступила против нацистов в современном мироустройстве и за оказание помощи беженцам, прибывшим в Башкортостан из Донецкой и Луганской народных республик. Тансыккужина является заместителем председателя Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан. Тансыккужина занимает второе место в мировом рейтинге от 1 января 2022 года. В 2022 году должен был состояться матч-реванш за звание чемпионки мира между россиянками экс-чемпионкой Тансыккужиной и действующей чемпионкой мира Матреной Ноговицыной.

Новые санкции.

Черток сообщил, что председатель комитета игроков FMJD Жан-Марк Нджофанг из Камеруна под давлением руководства международной федерации исключил из состава представителей России: Тансыккужину, десятикратных чемпионов мира Александра Георгиева и Алексея Чижова, чемпионов мира 2021 года Александра Шварцмана и Матрену Ноговицыну.