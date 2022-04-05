Чемпионку мира по шашкам Тансыккужину исключили из мирового рейтинга
Юрий Черток сообщил, что президент международной федерации лично убрал имя россиянки из рейтинга.
Юрий Черток сообщил, что президент международной федерации лично убрал имя россиянки из рейтинга.
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях, исключили из мирового рейтинга, ее имя пропало с официальных ресурсов международной федерации. Об этом ТАСС во вторник сообщил вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток.
«Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — заявил Черток.
«Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD, — отметил он. — В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий».
Всемирная федерация шашек (FMJD) ранее приостановила членство национальных федераций России и Белоруссии и запретила ее спортсменам участвовать в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине.
Павлицкий в апреле 2021 года спровоцировал скандал во время финала женского чемпионата мира по шашкам: находясь тогда в статусе секретаря матча, он прямо по ходу партии Тансыккужиной с полькой Натальей Садовской отклеил с игрового стола стикер с российским триколором и убрал флаг России, который стоял по левую руку от спортсменки. Это сбило настрой Тансыккужиной, она проиграла партию, но после переломила ход матча и завоевала чемпионский титул.
Персональные санкции к Тансыккужиной были применены за публичное высказывание о событиях на Украине. Она выступила против нацистов в современном мироустройстве и за оказание помощи беженцам, прибывшим в Башкортостан из Донецкой и Луганской народных республик. Тансыккужина является заместителем председателя Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан. Тансыккужина занимает второе место в мировом рейтинге от 1 января 2022 года. В 2022 году должен был состояться матч-реванш за звание чемпионки мира между россиянками экс-чемпионкой Тансыккужиной и действующей чемпионкой мира Матреной Ноговицыной.
Новые санкции.
Черток сообщил, что председатель комитета игроков FMJD Жан-Марк Нджофанг из Камеруна под давлением руководства международной федерации исключил из состава представителей России: Тансыккужину, десятикратных чемпионов мира Александра Георгиева и Алексея Чижова, чемпионов мира 2021 года Александра Шварцмана и Матрену Ноговицыну.
«Действия европейских властных лиц наглядно показывают, что они не считают нас людьми, не считают возможным принимать к нам права человека. Это уже было в истории. Как и Нюрнбергский суд», — отметил Черток, обратив внимание на декларацию прав человека ООН и декларацию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.