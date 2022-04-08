Российская чемпионка по шашкам прокомментировала исключение из мирового рейтинга

«Мировой рейтинг зарабатывается годами, это соревнования, которые из года в год обсчитываются. У меня рейтинг более 25 лет, я считаю, что это беспрецедентно — взять и в один момент вычеркнуть всю историю и соревновательную практику», — заявила спортсменка.

Она также подчеркнула, что у Всемирной федерации шашек (FMJD) нет такой дисциплинарной меры, как исключение из рейтинга. Шашистка назвала санкции придуманными.

Тансыккужину исключили из рейтинга и отстранили от участия в международных соревнованиях 5 марта. FMJD также убрала упоминания россиянки с сайта организации.